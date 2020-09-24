Модель Victoria's Secret попозировала топлес на крыше для модного журнала

Американская модель и «ангел» Victoria's Secret Кэндис Свейнпол (Candice Swanepoel) приняла участие в откровенной фотосессии для испанской версии модного журнала Harper`s Bazaar. Кадры появились в ее Instagram-аккаунте.

На одном из опубликованных снимков 31-летняя манекенщица позирует топлес в кожаных брюках с вырезами бренда Yves Saint Laurent на крыше здания, прикрыв грудь руками. На ее руке золотистые браслеты бренда Chanel. На другом фото Свейнпол запечатлена в бежевой рубашке на голое тело и светлых джинсах. Кроме того, знаменитость засняли в коротком платье и коричневых сапогах с бахромой.

Фото опубликовано @angelcandices

Автором съемки выступил американский фэшн-фотограф Дэвид Ромер (David Roemer), который регулярно сотрудничает с такими изданиями, как Vogue, Esquire, GQ, Elle. Стилистом стала Элизабет Салсер (Elizabeth Sulcer).

Ранее Кэндис Свейнпол снялась обнаженной. Ее запечатлели лежащей на полу, при этом часть ее тела закрывало одеяло. На другой серии снимков из этой же фотосессии модель позирует в шелковом платье-комбинации на голое тело.