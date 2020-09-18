Модель Victoria's Secret снялась полностью обнаженной

Американская модель и «ангел» Victoria's Secret Кэндис Свейнпол (Candice Swanepoel) приняла участие в откровенной съемке. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном в сети черно-белом кадре 31-летняя манекенщица запечатлена полностью обнаженной. Ее засняли лежащей на полу, при этом часть ее тела закрывало одеяло. На другой серии снимков из этой же фотосессии Свейнпол позирует в шелковом платье-комбинации на голое тело. «Играем в тени», — подписала она пост, который набрал больше 170 тысяч лайков.

Фото опубликовано @angelcandices

Автором съемки выступил английский фэшн-фотограф Рован Пэпиер (Rowan Papier), который неоднократно сотрудничал с такими изданиями, как Vogue, Numero и Vanity Fair.

Фанатов восхитили опубликованные снимки. «Произведение искусства», «Безумно рада видеть новые фото, ты прекрасна на каждом», «Ты можешь перестать быть такой идеальной?», «Это просто потрясающе», «Вау!» — высказывались они.

В июне Кэндис Свейнпол снялась топлес и прикрылась сумкой люксового бренда. На фото она позирует в серых джинсах с завышенной талией и без верхней части. Образ знаменитости дополняет небольшая черная сумка люксового бренда Chanel, которая прикрывает ее обнаженную грудь.