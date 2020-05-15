Модель Victoria's Secret снялась в рекламной кампании бренда топлес

Американская модель и «ангел» Victoria's Secret Кэндис Свейнпол (Candice Swanepoel) снялась в рекламной кампании бренда топлес. Снимки появились на официальном сайте марки.

На одной из фотографий 31-летняя манекенщица позирует в красных трусах с завышенной талией, прикрывая обнаженную грудь рукой. Свейнпол также запечатлели в платье-комбинации того же цвета и в черном шелковом топе с длинными рукавами, через который просвечивает обнаженное тело.

Фото: Victoria's Secret 1 /2

Известно, что Кэндис Свейнпол (Candice Swanepoel) стала «ангелом» Victoria's Secret в 2010 году. В январе 2018 года она стала самой высокооплачиваемой моделью, демонстрирующей нижнее белье и купальники в социальной сети Instagram. По данным рейтинга, составленного бельевым брендом BlueBella, Свейнпол зарабатывала 70 тысяч долларов (больше пяти миллионов рублей) за один рекламный пост.

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