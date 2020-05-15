Сальма Хайек поделилась снимком без макияжа и обрадовала фанатов

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек опубликовала снимок без макияжа и удивила подписчиков своей молодостью. Фотографией она поделилась на своей странице в Instagram.

Хайек сфотографировалась в фиолетовом купальнике в бассейне. На селфи 53-летняя знаменитость запечатлена без косметики и с мокрыми волосами. «Вода», — подписала публикацию актриса, добавив хэштеги #water и #nomakeup.

Поклонники порадовались естественной красоте кинозвезды в комментариях под постом, набравшим 793 тысячи лайков. «Просто прекрасна», «Вот она — натуральная красота», «Какое же красивое у тебя лицо!», «Сальма, тебе не нужен макияж, ты и так чудесно выглядишь», «Вау, у тебя лицо молодой девушки», — высказывались фанаты.

В мае 42-летняя модель Дженьюари Джонс (January Jones) показала лицо вблизи и порадовала пользователей сети отсутствием морщин. На опубликованном кадре она позирует на шезлонге в бордовом купальнике, склонившись к камере. «Она выглядит на 25 лет, совсем нет морщин!» — написал один из подписчиков.

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