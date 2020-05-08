42-летняя модель показала вблизи лицо и удивила фанатов молодостью

Популярная американская актриса и модель Дженьюари Джонс (January Jones) показала снимок, на котором вблизи запечатлено ее лицо. Фото появилось в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном кадре 42-летняя знаменитость позирует на шезлонге в бордовом купальнике, склонившись к камере.

Подписчики обратили внимание на отсутствие морщин на лице модели и удивились ее молодому внешнему виду в комментариях. «Прекрасная! Очень красивая девушка», — написал один. «Красивая и элегантная женщина, которая подчеркивает свою естественную красоту с помощью макияжа, да и фигура для 42 лет — шикарна», — высказался второй. «Естественная и симпатичная», — заключил третий. «Она выглядит на 25 лет, совсем нет морщин!» — воскликнул четвертый.

В октябре 2019 года морщины 46-летней бывшей немецкой супермодели Хайди Клум порадовали фанатов. Она разместила фото с красной ковровой дорожки в красном платье длины мини. «Помню, как несколько лет назад ты сказала, что не ляжешь под нож хирурга и будешь гордо носить свои морщины. И да, ты доказала это со временем. Как красиво ты выглядишь!» — написала в комментариях одна из поклонниц Клум.

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