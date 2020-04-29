Полная модель в бикини показала изъяны фигуры и обрадовала поклонников

Популярная австралийская модель и блогерша опубликовала фотографию в бикини, на которой видны изъяны ее фигуры. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

22-летняя Ариэлла Нисса (Ariella Nyssa) сфотографировалась в зеркало на камеру смартфона, сидя на полу в красном купальнике и демонстрируя складки на животе. «Люби себя настоящую, потому что ты горячая, и никто не смеет говорить, что это не так», — подписала пост бодипозитивная модель.

Фото: @ariellanyssa

Подписчики австралийки восхитились ее внешним видом в комментариях под публикацией, которая набрала почти 19 тысяч лайков. «Ты прекрасна!» — воскликнул один из них. «Ты не представляешь, как вид тела без фотошопа помогает мне чувствовать себя увереннее», — отметил второй. «Почему ты такая сексуальная? И волосы выглядят прекрасно», — высказался последний.

В апреле Ариэлла Нисса разместила в социальной сети еще одну фотографию без обработки. На кадре она позировала спиной к фотографу в бежевом купальнике, демонстрируя целлюлит на бедрах и ягодицах. Поклонники блогерши похвалили ее за бодипозитивный пост.

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