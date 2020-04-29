Модель с пышными формами раскрыла секрет удачных фото для Instagram

Американская модель с пышными формами Даниэлли Айала (Danielley Ayala) раскрыла секрет удачных фотографий для Instagram. На ее пост с соответствующими советами обратили внимание в Daily Star.

По словам Айалы, чтобы фигура выглядела на фото привлекательно, необходимо принять правильную позу. В качестве примера она опубликовала кадр, на котором запечатлена полубоком, немного наклонившись вперед, в бикини телесного цвета с трусами-стрингами и панаме.

I finally figured out that arching you’re back makes your butt look good Фото опубликовано @danielleyayalaa

«Наконец-то я выяснила, что ягодицы выглядят гораздо лучше, если прогнуться в спине», — отметила модель под постом, который набрал 263 тысячи лайков и 2700 комментариев.

Подписчики согласились с высказыванием девушки и оценили ее внешний вид. «Ты права!»,«Какое сексуальное тело!», «Ты в любом случае выглядишь прекрасно», «Горячо», «Спасибо за совет!» — писали они.

В апреле неестественная поза модели в рекламе американского бренда Fashion Nova озадачила пользователей сети. На опубликованном кадре блогер и амбассадор марки Джина Савадж (Gina Savage) позирует в облегающем платье неонового салатового цвета и защитной маске. Однако подписчики раскритиковали снимок, так как тело Савадж выглядело неправдоподобно из-за сильного прогиба в спине.

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