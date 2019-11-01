Сальма Хайек сфотографировалась в бикини с черепахой и озадачила подписчиков

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек поделилась фотографией в бикини, на которой она позирует рядом с черепахой. Звезда опубликовала снимок в своем Instagram-аккаунте.

В посте артистка призналась, что не очень хорошо разбирается в социальных сетях. «Упс, до этого я опубликовала правильное описание, но неправильное фото без черепахи», — написала знаменитость. Она подразумевала свою предыдущую публикацию — снимок, на котором она сидит на траве и смотрит вдаль, подписанный «Мне нравятся черепахи на пляже». В комментариях фолловеры начали задаваться вопросом, где же в кадре животное.

В начале сентябре Хайек поделилась откровенной фотографией в бикини в преддверии своего дня рождения. «Да, завтра мне 53. И что?» — написала артистка под постом. В комментариях отметились многие знаменитости, которые поздравили Хайек с праздником и похвалили ее внешний вид. Среди них — музыкант Ленни Кравиц, актер Пирс Броснан, актриса Зои Салдана, певица Thalia и модель Синди Кроуфорд.

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