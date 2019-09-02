Сальма Хайек опубликовала откровенное фото в честь 53-летия и восхитила фанатов

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек поделилась откровенной фотографией в бикини в честь своего 53-летия. Она опубликовала снимок в своем Instagram-аккаунте.

«Да, завтра мне 53. И что?» — написала артистка под постом. Она также поздравила с днем рождения всех, кто был рожден в сентябре.

В комментариях отметились многие знаменитости, которые поздравили Хайек с праздником и похвалили ее внешний вид. Среди них — музыкант Ленни Кравиц, актер Пирс Броснан, актриса Зои Салдана, певица Thalia и модель Синди Кроуфорд.

Остальные подписчики отметили, что актриса совсем не выглядит на свой возраст, и поинтересовались, как ей удается сохранять такую фигуру в 53 года. «Как она до сих пор настолько безупречна?» — написал пользователь theboyface.

В феврале 2018 года Хайек рассказала об угрозах со стороны голливудского продюсера Харви Вайнштейна. По ее словам, во время работы над картиной «Фрида» он говорил, что хочет сломать ей коленные чашечки. Годом ранее артистка заявляла, что в ходе съемок кинематографист предлагал ей принять совместный душ, сделать друг другу массаж и заняться сексом.

Сальма Хайек также известна по фильмам «Отчаянный», «Догма», «Факультет» «От заката до рассвета», «Пророк», «Горбун из Нотр-Дама» и «Бандитки».

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