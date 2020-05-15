Популярная актриса снялась в нижнем белье в опустевшем метро

Американская актриса итальянского происхождения Джулия Фокс снялась в откровенной фотосессии в опустевшем из-за пандемии коронавируса нью-йоркском метро. Снимки появились на сайте журнала GQ.

На одном из опубликованных кадров знаменитость запечатлена в плаще из прозрачной ткани, через которую просвечивал кружевной комплект нижнего белья. Она также попозировала в респираторе, перчатках и меховых тапочках. Волосы Фокс завернуты в белое полотенце.

Фото опубликовано @houseofarchives

Кроме того, актрису сфотографировали со спины в бюстгальтере и трусах, которые оголили ее ягодицы. На снимке она поднимается по лестнице.

Автором съемки выступил модный фотограф Ричи Шазам (Richie Shazam), который сотрудничал с такими изданиями, как Interview, Harper`s Bazaar и W Magazine.

В марте популярная фэшн-блогер и модель Рэйчел Линч воспользовалась опустевшим из-за коронавируса метро для фотосессии в белье. Ее запечатлели в полупрозрачном комплекте нижнего белья с розовым кружевом британского бренда Agent Provocateur и накладных крыльях как у «ангелов» Victoria's Secret.

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