Модель Victoria's Secret снялась в трусах для обложки модного журнала

Бывший «ангел» Victoria's Secret, бразильская модель Алессандра Амбросио, снялась для обложки греческой версии журнала Elle в откровенном образе. Фотография появилась в ее Instagram-аккаунте.
На размещенном кадре знаменитость позирует на фоне моря в укороченном лонгсливе неоново-зеленого цвета и черных бикини-трусах. Ее образ дополняют солнечные очки. «Летнее настроение», — подписала она пост, набравший 53 тысячи лайков.
Подписчики восхитились внешним видом Амбросио. «Очень горячо», «Отличный кадр!», «Невероятная красавица!», «Ты чертовски сексуальна», «Еще одна потрясающая обложка!» — комментировали они.
Ранее в июне для обложки журнала Elle снялась обнаженной самая перспективная российская модель Алеся Кафельникова. На опубликованном кадре 21-летняя знаменитость запечатлена лежащей на подоконнике с внешней стороны здания. При этом она позирует полностью обнаженной спиной к камере, скрестив ноги.