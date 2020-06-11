Модель Victoria's Secret снялась в трусах для обложки модного журнала

Бывший «ангел» Victoria's Secret, бразильская модель Алессандра Амбросио, снялась для обложки греческой версии журнала Elle в откровенном образе. Фотография появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном кадре знаменитость позирует на фоне моря в укороченном лонгсливе неоново-зеленого цвета и черных бикини-трусах. Ее образ дополняют солнечные очки. «Летнее настроение», — подписала она пост, набравший 53 тысячи лайков.

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Подписчики восхитились внешним видом Амбросио. «Очень горячо», «Отличный кадр!», «Невероятная красавица!», «Ты чертовски сексуальна», «Еще одна потрясающая обложка!» — комментировали они.

Ранее в июне для обложки журнала Elle снялась обнаженной самая перспективная российская модель Алеся Кафельникова. На опубликованном кадре 21-летняя знаменитость запечатлена лежащей на подоконнике с внешней стороны здания. При этом она позирует полностью обнаженной спиной к камере, скрестив ноги.

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