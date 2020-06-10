Самая перспективная российская модель снялась обнаженной для обложки журнала

Супермодель Алеся Кафельникова, которую издание Forbes включило в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет, снялась в откровенной фотосессии и попала на обложку российской версии журнала Elle. Снимок появился на ее странице в Instagram.

На размещенном кадре 21-летняя знаменитость позирует полностью обнаженной спиной к камере, скрестив при этом ноги. Кафельникову запечатлели лежащей на подоконнике с внешней стороны здания.

Алеся Кафельникова Изображение: ELLE

«Вот так выглядит мой карантин, когда я пытаюсь позагорать», — подписала публикацию модель. Подписчики оценили ее внешний вид в комментариях. «Лето в Москве наконец стало жарким», «Лучшая», «Очень круто. Российский Elle шикарен. И вы», «Это секс», «Божественная» — высказывались поклонники.

10 июня Алеся Кафельникова сфотографировалась в бюстгальтере верхом на лошади. Она снялась в черных лосинах, высоких сапогах в тон и спортивном топе молочного цвета. Волосы манекенщицы собраны в хвост.

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