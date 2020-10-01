Ирину Шейк обругали за попытку «втиснуться в маленькую одежду» во время съемки

Российская супермодель Ирина Шейк попала в объектив папарацци во время фотосессии на озере Комо (Италия) и подверглась критике в сети. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Так, на одном фото 34-летняя манекенщица запечатлена в трикотажном костюме серого цвета, состоящего из кроп-топа и юбки по фигуре. На другом одета в платье из полупрозрачной ткани, украшенное блестящими пайетками. На третьем кадре она снята со спины в черном бюстгальтере, колготках и обтягивающей юбке с незастегнутой молнией.

Фото опубликовано @larioarea

Известно, что съемка проводилась для немецкой версии модного журнала Vogue.

Некоторые пользователи обругали Шейк в сети за слишком «крупное» тело. «Наконец-то у меня есть что-то общее с Ириной: мокрые сальные волосы и попытки втиснуться в слишком маленькую для меня одежду!», «Бедная женщина не может застегнуть платье на спине или юбку до верха, так как ее тело слишком велико», «Модели тоже не могут застегивать платья», — высказывались они.

Другие выступили в защиту знаменитости. «Прекрасная женщина, но ужасная одежда!», «На 80 процентах фотосессий одежда либо слишком велика и сколота вверх и вниз по спине, либо слишком маленькая, поэтому остается незастегнутой. Я знаю, потому что была на съемочной площадке много раз. Ее тело идеально», «Она потрясающая», — писали поклонники.

В сентябре Ирина Шейк поделилась селфи в наряде с декольте и озадачила поклонников. На размещенном в сети снимке она запечатлена с влажными волосами в облегающем оранжевом платье c глубоким вырезом от модного дома Versace. «Подмышка вышла неудачно», — написали ей в комментариях.