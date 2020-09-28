Ирина Шейк поделилась селфи в наряде с декольте и озадачила поклонников

Российская супермодель Ирина Шейк поделилась фотографией в откровенном наряде и смутила фанатов. Соответствующий кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном в сети селфи 34-летняя манекенщица запечатлена с влажными волосами в облегающем оранжевом платье модного дома Versace c глубоким декольте. Образ Шейк дополнили золотистые серьги-кольца. Известно, что кадр был сделан в день показа новой весенне-летней коллекции бренда. Пост набрал больше 570 тысяч лайков.

Наряд и внешний вид знаменитости озадачили ее поклонников. «Подмышка вышла неудачно», «Плохое фото» «Шо с подмышкой, Иришка?», «Это должно быть круто?», «Так, а ну прикройся быстро», — высказывались они.

Ранее в сентябре Ирина Шейк снялась в откровенных нарядах для рекламы люксового бренда Nicole Benisti. Так, на одном из снимков она попозировала в черном наряде, состоящем из латексной юбки, бюстгальтера, дубленки с меховыми вставками и ботфортов на каблуках.