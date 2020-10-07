Ноги Ирины Шейк в мини-шортах вызвали восхищение у британцев

Российская супермодель Ирина Шейк привлекла внимание британских папарацци во время прогулки по Нью-Йорку. Сделанные ими снимки публикует издание Daily Mail.

Знаменитость прошлась по улицам со стаканом кофе в руках. Она была одета в черный костюм, состоящий из коротких шорт с завышенной талией и кроп-топа, поверх которого она надела длинный кардиган.

Ирина Шейк Фото: BACKGRID / Legion-media.ru

В качестве обуви манекенщица выбрала кожаные сапоги на каблуках длиной до колена. Образ звезды дополнила маленькая сумка с анималистичным принтом, колье и серьги в виде крестов. На ней были также защитная маска с принтом в виде белых надписей и солнечные очки.

Читатели британского издания обратили внимание на стройные ноги 34-летней Шейк и восхитились ее внешним видом в комментариях под размещенными снимками. «У нее потрясающее тело», «Настоящая модель!», «У нее прекрасная кожа», «Шикарные ноги и она сама», «Настоящая супермодель и очень красивая женщина, как и многое русские», — высказывались фанаты.

Ранее в октябре Ирину Шейк обругали за попытку «втиснуться в маленькую одежду» во время съемки. Ее запечатлели во время съемки на озере Комо (Италия). На фото она позирует в трикотажном костюме, платье из полупрозрачной ткани с пайетками и обтягивающей юбке с незастегнутой молнией. Некоторые юзеры раскритиковали модель за слишком «крупное» тело.