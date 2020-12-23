Российская супермодель Ирина Шейк поделилась секретами идеальной внешности в видео для американской версии модного журнала Vogue. На ролик, опубликованный на YouTube-канале издания, обратили внимание в Daily Mail.

34-летняя манекенщица снялась в собственном доме в черном халате бренда Versace с принтом желтого цвета. Она рассказала, что каждое утро выпивает стакан воды с лимоном и наносит на лицо маску Mimi Luzon с частицами золота. «Я русская, поэтому люблю золото!» — объяснила Шейк журналистам и добавила, что использует кубики льда для избавления от отеков.

На размещенных кадрах модель также продемонстрировала свой повседневный макияж. Она отметила, что перед нанесением декоративной косметики обязательно увлажняет лицо и глаза кремами. По словам Шейк, еще одним секретом ее внешности является то, что она наносит макияж пальцами, а не специальными кистями.

Помимо этого, манекенщица показала поклонникам укладку своих густых бровей. На видео она расчесывает их зубной щеткой, предварительно распылив на нее лак для волос.

Ранее в мае Ирина Шейк рассказала о жизни на карантине, который она проводит в Нью-Йорке. Выяснилось, что во время изоляции у нее нет желания заниматься спортом, однако чтобы оставаться в форме она старается правильно питаться.