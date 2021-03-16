Ирина Шейк снялась в платье с глубоким декольте в рекламе духов

Российская супермодель Ирина Шейк снялась в откровенной рекламе новых духов Alibi бренда Oscar de la Renta. Снимок появился на ее странице в Instagram.

35-летняя манекенщица опубликовала фото, на котором попозировала лежа на кожаном кресле коричневого цвета. Ее запечатлели в бархатном черном платье с глубоким декольте и высоким разрезом, оголяющим ее ногу. Образ Шейк дополнили туфли на каблуках в тон наряда. На лицо модели нанесен нюдовый макияж.

Отмечается, что авторами ролика и изображения выступил дуэт фотографов Luigi and Iango, кадры которых неоднократно попадали на обложки журналов Vogue. Стилистом стал Патрик Маки (Patrick Mackie), а визажистом — Георги Сандев (Georgi Sandev).

Публикация манекенщицы восхитила ее подписчиков. Они принялись писать комплименты ее внешности в комментариях. «Единственная и неповторимая Ира», «Вау, что за красотка», «Русские женщины самые красивые!», «Богиня красоты», «Шикарная Ирина», «Бомба», «Ира, глаз не оторвать», — высказывались поклонники.

Ранее в марте Ирина Шейк снялась в тренче на голое тело для обложки модного журнала The Sunday Times Style. Ее сфотографировали в вещи модного дома Burberry, сшитой из различных материалов: черной кожи, синего денима и бежевого хлопкового габардина. В качестве аксессуара Шейк выбрала бандану.