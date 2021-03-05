Ирина Шейк показала декольте на новом селфи и порадовала фанатов

Российская супермодель Ирина Шейк показала новую фотографию в откровенном наряде и порадовала фанатов. Соответствующий кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном в сети селфи 35-летняя знаменитость запечатлена с распущенными волосами, сидя на кровати в черном топе с декольте и мини-юбке. На ней шелковая бандана и яркий макияж с акцентом на глаза. В подписи к публикации, которая набрала больше 153 тысяч лайков, Шейк рассказала, что находится в ожидании шоу итальянского бренда Versace.

Поклонники оценили внешний вид манекенщицы в комментариях. «Прекрасный снимок», «Ирочка-красавица», «Идеальная женщина», «Самая привлекательная», «Обалдеть, это не описать словами. Вы прекрасны чрезвычайно», «Горячо», — писали они.

Ранее в марте Ирина Шейк снялась обнаженной для журнала Vogue. Ее запечатлели без одежды за ширмой в виде логотипа французского модного дома Chanel. У модели короткая стрижка, на ней несколько украшений Chanel. На другом кадре знаменитость запечатлена в боди с глубоким декольте, на ней жемчужные бусы.