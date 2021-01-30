Шеф-повар дал совет российским рестораторам для получения звезд «Мишлен»

Шеф-повар парижского ресторана Restaurant H Юбер Дюшен (Hubert Duchenne) дал совет российским рестораторам для получения звезд «Мишлен». По его словам, для этого стоит сделать ставку на русскую кухню, передает его слова РИА Новости.

Дюшен рассказал, что гид «Мишлен» обожает сочетание традиций и современности. Он отметил, что многие российские шеф-повара акцентируют внимание именно на этом.

Поэтому французский повар посоветовал московским коллегам «сохранять русскую индивидуальность и не теряться в европейской кухне». «Если бы я был русским и жил в России, я бы готовил кухню, привязанную к России, но с использованием современных техник», — добавил он.

Самый известный в мире ресторанный гид «Мишлен» впервые пройдет в Москве в 2021 году. Инспекторы инкогнито посетят и оценят заведения столицы, а затем составят рейтинг лучших мест на основе своих впечатлений. Лучшие рестораны получат от одной до трех звезд от экспертов, после чего им присвоят статус «мишленовских».

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