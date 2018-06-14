Российский ресторан стал одним из лучших в мире

Главный международный рейтинг ресторанов The World’s 50 Best Restaurants опубликовал результаты первой половины списка топ-100 лучших ресторанов мира. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Ленты.ру.

Российское заведение Selfie, основанное Борисом Зарьковым, заняло 70-ю позицию в рейтинге. Ресторан уже второй раз подряд входит в список топ-100. С 2017 года он поднялся на 18 строчек и расположился между нью-йоркским Chef’s Table At Brooklyn Fare и датским Relae. Помимо этого, на 72-м месте списка закрепился другой ресторан из России — Twins Garden.

Эксперты мировой премии подтвердили, что интерес к российской гастрономии постоянно растет.

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В октябре 2017 года лучшим в мире рестораном по версии TripAdvisor Travelers' Choice 2017 стал The Black Swan, расположенный в небольшом селе Олдстид в британском графстве Северный Йоркшир. Источник отметил, что в заведении работает самый молодой в Британии шеф-повар, получивший звезду Мишлен. The Black Swan стало первым в стране заведением, возглавившим рейтинг TripAdvisor Travelers' Choice.

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