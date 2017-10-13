Путешествия
 

Назван лучший ресторан России

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Лучшим рестораном России по версии премии TripAdvisor Travelers' Choice 2017 стал петербургский «Перкорсо». Об этом сообщается на сайте сервиса.

Отмечается, что здесь можно попробовать блюда итальянской, средиземноморской и европейской кухни.

На втором месте рейтинга оказалось еще одно петербургское заведение «Палкинъ», третью строчку занял ресторан «Пенаты» в Ярославле.

Также в десятку лучших в порядке убывания вошли рестораны «Дом» (Санкт-Петербург), SAVVA (Москва), «Царь» (Санкт-Петербург), «Турандот» (Москва), «Пушкинъ» (Москва), «Мансарда» (Санкт-Петербург) и White Rabbit (Москва).

Ранее сообщалось, что лучшим в мире был признан британский ресторан The Black Swan, расположенный в маленьком селе Олдстид.

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