Назван лучший ресторан России

Лучшим рестораном России по версии премии TripAdvisor Travelers' Choice 2017 стал петербургский «Перкорсо». Об этом сообщается на сайте сервиса.

Отмечается, что здесь можно попробовать блюда итальянской, средиземноморской и европейской кухни.

На втором месте рейтинга оказалось еще одно петербургское заведение «Палкинъ», третью строчку занял ресторан «Пенаты» в Ярославле.

Также в десятку лучших в порядке убывания вошли рестораны «Дом» (Санкт-Петербург), SAVVA (Москва), «Царь» (Санкт-Петербург), «Турандот» (Москва), «Пушкинъ» (Москва), «Мансарда» (Санкт-Петербург) и White Rabbit (Москва).

Ранее сообщалось, что лучшим в мире был признан британский ресторан The Black Swan, расположенный в маленьком селе Олдстид.