Лучший ресторан мира нашли в британском селе

Лучшим рестораном мира по версии TripAdvisor Travelers' Choice 2017 стал The Black Swan, расположенный в небольшом селе Олдстид в британском графстве Норт-Йоркшир. Об этом сообщается на сайте премии.

Как отмечает Mirror, в ресторане работает самый молодой в Британии шеф-повар, получивший звезду Мишлен. Теперь The Black Swan стал первым в стране, удостоенным первого места в TripAdvisor Travelers' Choice.

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Шеф-повар Томми Бэнкс вместе с братом открыл ресторан, когда ему было 17 лет. В 24 года он получил звезду Мишлен.

Второе место списка занял еще один британский ресторан — Belmond Le Manoir aux Quat'Saisons (графство Оксфордшир), третье — Maison Lameloise (Шани, Франция).

Всего в список лучших вошли 25 заведений, российских среди них не оказалось.

В начале октября лучшим в мире баром по версии The World's 50 Best Bars 2017 был назван лондонский American Bar.