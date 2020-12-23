Украина добилась смены описания борща в кулинарном гиде Michelin

Посольство Украины во Франции добилось изменений в описании борща от кулинарного гида Michelin, который ранее называл его русским блюдом. Сообщение об этом появилось на странице дипмиссии в Twitter.

21 декабря на официальной странице Michelin был опубликован кулинарный гид, в котором было приведено описание борща как первого блюда в русской национальной кухне. В нем специалисты отметили, что русские «предпочитают овощи и ароматные травы, которые придают живой и неповторимый вкус любимым первым блюдам, таким как борщ или рассольник».

В ответ на это украинские дипломаты обратились в офис компании и потребовали сменить описание блюда. Они возмутились, что борщ не указан, как часть украинской кухни. В свою очередь, Michelin принесли свои извинения Киеву за «гастро-неосторожность с нежелательным политическим привкусом» и пообещали переписать статью.

Ранее пятеро украинских министров провели в прямом эфире онлайн-баттл по приготовлению борща. Таким способом они решили призвать ЮНЕСКО определить блюдо как часть культурного наследия Украины. Арбитром на соревновании выступил известный украинский шеф-повар.