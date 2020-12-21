«Мишлен» впервые оценит российские рестораны

Самый известный в мире ресторанный гид «Мишлен» впервые пройдет в Москве в 2021 году. Информация появилась на странице мэра столицы Сергея Собянина в Instagram.

Сообщается, что инспекторы гида инкогнито посетят и оценят заведения Москвы, затем составят рейтинг лучших мест на основе своих впечатлений. Лучшие рестораны получат от одной до трех звезд от экспертов, после чего им присвоят статус «мишленовских».

«Мы представляем гурманам Москву с особым энтузиазмом! Российская столица, таинственная и неподвластная времени, — это настоящая кулинарная жемчужина, демонстрирующая изумительное многообразие как национальной, так и мировой кухни», — заявил международный директор гидов «Мишлен» Гвендаль Пулленек (Gwendal Poullennec) в официальном пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мэр Москвы считает, что борьба за звезду «Мишлена» станет дополнительным стимулом для столичного ресторанного бизнеса, который пострадал во время пандемии коронавируса.

В июне 2019 года два российских ресторана признали лучшими в мире. Заведения White Rabbit и Twins Garden попали в список The World’s Best Restaurants 2019, заняв 13-ю и 19-ю позиции соответственно.