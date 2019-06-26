Два российских ресторана признаны лучшими в мире

Два российских ресторана — White Rabbit и Twins Garden — попали в список 50 лучших в мире. Полный список победителей The World’s Best Restaurants 2019 появился на сайте издания.

Победителей рейтинга огласили на церемонии в Сингапуре во вторник, 25 июня.

Таким образом, московский White Rabbit попал на 13-ю позицию. Организаторы назвали его лучшим местом, где во время ужина можно полюбоваться видами города. Меню ресторана, шеф-поваром которого является Владимир Мухин, предлагает блюда современной русской кухни на основе сезонных местных продуктов.

Еще один столичный ресторан Twins Garden, основанный братьями Иваном и Сергеем Березуцкими, занял 19-е место. 70 процентов всех продуктов, которые используются при создании блюд в ресторане, производятся на собственной ферме в Калужской области.

Лучшим рестораном мира признали Mirazur во французском Ментоне на Лазурном Берегу. В тройке лидеров также оказались Noma в Копенгагене и Asador Etxebarri в Ашпе, Испания.

Ранее в июне на сайте The World’s Best Restaurants опубликовали расширенную часть этого рейтинга (с 51-го по 120-е место). В нее вошли три российских ресторана: Selfie (65-е место), Harvest (92-е место) и «Кококо» (104-е место).

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