Российские рестораны попали в рейтинг лучших в мире

Три российских ресторана попали в список самых лучших в мире. Расширенная часть рейтинга The World’s Best Restaurants (с 51-го по 120-е место) появилась на сайте издания.

Московский ресторан Selfie занял 65-ю позицию. В этот рейтинг Selfie попадает уже в третий раз, в прошлом году он был на 70-м месте. Заведение, шеф-поваром которого является Анатолий Казаков, принадлежит группе White Rabbit Family. Меню Selfie — современная российская кухня.

Петербургский Harvest, основанный Дмитрием Блиновым, оказался на 92-м месте. Он стал первым российским рестораном, который попал в рейтинг The World’s Best Restaurants через полгода после открытия (Harvest начал работать в декабре 2018 года). Ресторан главным образом специализируется на овощах, однако в меню также значатся морепродукты и мясные блюда.

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104-м в рейтинге стал еще один петербургский ресторан — «Кококо», принадлежащий Матильде Шнуровой. Его шеф-повар Игорь Гришечкин предлагает блюда русской кухни из фермерских и сезонных продуктов.

Список первых 50 лучших ресторанов огласят 25 июня на церемонии в Сингапуре.

В декабре 2018 года сайт для путешественников TripAdvisor тоже составил рейтинг лучших ресторанов мира. На первом месте в списке 25 лучших заведений оказался французский ресторан Au Crocodile. Второе и третье места заняли испанские рестораны — Martin Berasategui и El Celler de Can Roca соответственно.

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