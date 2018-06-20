Российский ресторан снова стал одним из лучших в мире

Главный международный рейтинг ресторанов The World’s 50 Best Restaurants опубликовал топ-50 лучших заведений мира. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Лучшим эксперты уже не первый раз назвали ресторан Osteria Francescana, который находится в итальянском городе Модена. Его шеф-повар Массимо Боттура готовит блюда традиционной итальянской кухни, используя лучшие продукты региона Эмилия-Романья.

На втором месте оказался испанский El Celler de Can Roca в городе Жирона, а на третьем — французский Mirazur в Ментоне. 15-ю строчку рейтинга занял российский ресторан White Rabbit, расположенный на 16-м этаже Смоленского пассажа в Москве.

Также в топ-15 вошли два перуанских заведения — Central (шестое место) и Maido (седьмое место) — и один ресторан из Таиланда — Gaggan, занявший пятое место.

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Ранее The World’s 50 Best Restaurants опубликовал результаты первой половины списка топ-100 лучших ресторанов мира. Российское заведение Selfie, основанное Борисом Зарьковым, заняло 70-ю позицию в рейтинге. Ресторан уже второй раз подряд входит в список топ-100.

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