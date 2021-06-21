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Ужесточение европейских санкций против Белоруссии сочли неизбежным

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Хайко Маас
Хайко Маас
Фото: Filip Singer / Globallookpress.com

В Германии сочли неизбежным дальнейшее ужесточение европейских санкций против Белоруссии. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Хайко Маас, его слова передает DW.

Дипломат заявил, что необходимо усилить ограничения в калийной промышленности и энергетическом секторе. Он также призвал лишить Минск возможности привлекать финансовые ресурсы на территории Евросоюза за счет государственных облигаций.

Ранее стало известно, что Совет Евросоюза на уровне глав МИД стран-членов утвердил четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии.

18 июня Reuters со ссылкой на источники писал, что объединение одобрило санкции против крупнейших белорусских предприятий. Речь идет о сферах нефти, газа, калийного производства и телекоммуникаций. ЕС также планирует ввести ограничения для крупных компаний страны, заморозить активы и запретить поездки на территорию стран объединения некоторым физическим и юридическим лицам.

Обострение отношений между западными странами и Белоруссией произошло после того, как 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске. Тогда же белорусские силовики задержали находившегося на борту бывшего главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и россиянку Софию Сапегу.

В Евросоюзе и США сочли это актом государственного терроризма.

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