Тихановская встретилась с главой МИД Бельгии

Глава МИД Бельгии Софи Вильмес сообщила в своем Twitter-аккаунте, что встретилась и провела переговоры с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.

Встреча прошла в воскресенье, 20 июня, в преддверии заседания министров иностранных дел стран Евросоюза, которое состоится в Люксембурге в понедельник, 21 июня.

«Бельгия поддерживает белорусский народ в их борьбе за демократическое общество без насилия», — написала Вильмес. Глава бельгийского МИД напомнила, что Евросоюз также поддерживает белорусов и готовится ввести санкции против ответственных лиц в этой стране.

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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ЕС, в ходе встречи в Люксембурге Белоруссия станет одной из главных тем обсуждения. Ей будет предшествовать завтрак европейских министров со Светланой Тихановской.

Накануне Тихановская спрогнозировала уход белорусского лидера Александра Лукашенко в этом году. «Мы должны добиваться, чтобы были освобождены все заключенные в этом году, и чтобы провели новые выборы в этом году», — пояснила она.

Ранее Тихановская анонсировала план «Перамога» («Победа»), который заключается в создании чат-бота для координации действий оппозиционеров. По ее словам, чат-бот позволит в будущем массово и единовременно высылать уведомления о конкретных действиях с целью борьбы с Лукашенко для «восстановления законности в стране».

В Белоруссии больше полугода продолжались массовые протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года. Поводом для них стали обвинения в фальсификациях при проведении голосования. Акции жестко подавлялись милицией и ОМОН. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Эпизодические локальные протесты происходят в стране до сих пор.