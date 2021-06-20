Тихановская спрогнозировала уход Лукашенко в этом году

Бывшая кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская спрогнозировала уход белорусского лидера Александра Лукашенко в этом году. Она рассказала об этом в интервью Tut.by.

Журналисты попросили Тихановскую озвучить прогноз: «Когда уйдет Лукашенко? В этом году, в 2022, в 2025-м?»

«Мы должны добиваться, чтобы были освобождены все заключенные в этом году, и чтобы провели новые выборы в этом году», — пояснила она.

Ранее Тихановская анонсировала план «Перамога» («Победа»), который заключается в создании чат-бота для координации действий оппозиционеров. По ее словам, чат-бот позволит в будущем массово и единовременно высылать уведомления о конкретных действиях с целью борьбы с Лукашенко для «восстановления законности в стране».

В Белоруссии больше полугода продолжались массовые протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года. Поводом для них стали обвинения в фальсификациях при проведении голосования. Акции жестко подавлялись милицией и ОМОН. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Эпизодические локальные протесты происходят в стране до сих пор.