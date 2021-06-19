Тихановская анонсировала план подпольной борьбы с Лукашенко

Бывшая кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская анонсировала план «Перамога» («Победа»), который заключается в создании чат-бота для координации действий оппозиционеров. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По ее словам, чат-бот позволит в будущем массово и единовременно высылать уведомления о конкретных действиях с целью борьбы с президентом Белоруссии Александром Лукашенко для «восстановления законности в стране».

«План "Перамога" создан для сбора людей, которые действуют в подполье — чтобы они получали возможность координироваться друг с другом, искать единомышленников и безопасно выходить на акции протеста. Сейчас это выглядит как чат-бот (...). Информация в чат-боте зашифрована: один из основных аспектов плана "Перамога" — это безопасность», — рассказала Тихановская.

Ранее Тихановская заявила, что акции протеста в Белоруссии не закончились, и, несмотря на снижение их численности зимой, продолжаются уже более 300 дней. «Но не было и дня без арестов и насилия со стороны режима — десятки тысяч прошли через тюрьмы», — сказала она.

До этого стало известно, что Европейская комиссия разработала план экономической помощи Белоруссии и готова передать стране около трех миллиардов евро при условии, что ее возглавит новый президент.