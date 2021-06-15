Суд над мужем Тихановской пройдет в закрытом режиме в СИЗО

Суд над белорусским блогером Сергеем Тихановским, мужем экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, пройдет в закрытом режиме в СИЗО. Об этом во вторник, 15 июня, сообщает Tut.by.
Такое решение принял Гомельский областной суд «в целях обеспечения безопасности участников процесса и защиты охраняемой законом тайны».
По закону процесс может быть закрытым «в интересах обеспечения охраны государственных секретов и иной охраняемой законом тайны». Ранее прошли суды в закрытом режиме над другими оппозиционерами.
На территории СИЗО суды проходили, если на скамье подсудимых одновременно находились несколько десятков человек. В 2006 году таким образом в минском изоляторе судили криминальных авторитетов из «банды Морозова». В 2019-м там же проходил процесс по «делу 37-ми», фигурантов обвиняли в распространении наркотиков. Тогда объяснялось, что в зданиях судов нет залов, которые вместили бы столько обвиняемых.
Кроме того, в 2016 году в могилевском СИЗО в закрытом режиме проходил суд по «делу банды Молнара».
Процесс по делу Тихановского начнется 24 июня. В начале мая генпрокуратура Белоруссии заявила, что оппозиционный блогер и еще пять человек с июня 2019 года планировали «организацию массовых беспорядков в период подготовки и проведения выборов президента», а также распространяли информацию, направленную на «обострение политической и социальной напряженности» и возбуждение социальной вражды.