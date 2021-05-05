Дело мужа Тихановской направили в Верховный суд Белоруссии

Генеральная прокуратура Белоруссии направила в Верховный суд страны уголовное дело в отношении известного блогера Сергея Тихановского — мужа экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Всего фигурантами дела стали шесть человек. Их обвиняют в том, что с июня 2019 года они планировали «организацию массовых беспорядков на территории страны в период подготовки и проведения выборов президента Республики Беларусь» в 2020 году.
По данным прокуратуры, они распространяли информацию, направленную на «обострение политической и социальной напряженности в стране», а также возбуждение «иной социальной вражды по признаку иной социальной принадлежности».
Ранее сообщалось, что Следственный комитет Белоруссии завершил расследование уголовного дела в отношении Тихановского. Ему вменяют в том числе угрозы в адрес главы ЦИК и нарушение общественного порядка с применением насилия против представителей власти.
Сергей Тихановский был арестован в мае прошлого года. Он хотел баллотироваться в президенты, но его инициативную группу не зарегистрировали. Тогда кандидатуру выдвинула его жена Светлана. На одном из пикетов по сбору подписей Тихановского задержали по обвинению в насилии против милиционера. Очевидцы назвали инцидент провокацией.
Президентские выборы состоялись 9 августа 2020 года. ЦИК заявил, что действующий президент Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов, Тихановская — 10 процентов. Это вызвало массовые протесты, которые продолжаются несколько месяцев.