В Белоруссии завершили расследование дела мужа Тихановской

Следственный комитет Белоруссии завершил расследование уголовного дела в отношении известного блогера Сергея Тихановского — мужа экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. Об этом сообщает БЕЛТА.
Всего обвиняемыми проходят шесть человек, в том числе оппозиционер Николай Статкевич и администратор Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Игорь Лосик.
Тихановскому инкриминированы организация массовых беспорядков, распространение материалов, разжигающих социальную рознь, угрозы в адрес главы ЦИК и нарушение общественного порядка с применением насилия против представителей власти.
Статкевича и Лосика обвиняют в организации беспорядков. Лосику также вменяют разжигание социальной вражды в отношении представителей власти.
Сергей Тихановский арестован в мае прошлого года. Он хотел баллотироваться в президенты, но его инициативную группу не зарегистрировали. Тогда кандидатуру выдвинула его жена Светлана. На одном из пикетов по сбору подписей Тихановского задержали по обвинению в насилии против милиционера. Очевидцы назвали инцидент провокацией.
Президентские выборы состоялись 9 августа. ЦИК заявил, что действующий президент Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов, Тихановская — 10 процентов. Это вызвало массовые протесты, которые продолжаются несколько месяцев.