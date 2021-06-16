МВД Белоруссии заявило о межгосударственном розыске Тихановской

Бывшая кандидат в президенты Белоруссии и лидер оппозиции Светлана Тихановская по-прежнему находится в межгосударственном розыске в СНГ. Об этом заявила РИА Новости пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

Ранее в МВД России сообщили, что Тихановскую исключили из базы разыскиваемых лиц в РФ на основании решения Белоруссии, инициировавшей ее розыск.

Тихановскую объявили в федеральный розыск в России в октябре 2020 года. Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах сообщал, что Тихановская разыскивается по договору о правовой помощи, заключенному между Россией и Белоруссией. Согласно ему, если человека объявляют в розыск в одной из стран договора, он автоматически объявляется в розыск и во второй стране.

Позднее в МВД рассказали, что Белоруссия обратилась к России за помощью в содействии в поиске своих граждан в рамках договора о Союзном государстве. Тихановскую разыскивали по статье о призывах к действиям, направленным на вред нацбезопасности.