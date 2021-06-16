В Белоруссии задержали еще одну участницу Координационного совета оппозиции

В Белоруссии задержана еще одна участница Координационного совета оппозиции — Оксана Зарецкая. Об этом сообщает «Наша Нiва».

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Зарецкая входит в основной состав КС. Она была задержана вечером 16 июня во время премьеры постановки «Белый кролик, Красный кролик». На сайте совета сказано, что Зарецкая — культурный эксперт.

Координационный совет белорусской оппозиции был создан после президентских выборов, которые состоялись в августе прошлого года. ЦИК объявил, что баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, а главный оппозиционный кандидат, жена популярного арестованного блогера Светлана Тихановская — 10 процентов. Это вызвало массовые акции протеста по всей стране, которые продолжались несколько месяцев.

Некоторые члены президиума КС арестованы, в том числе Мария Колесникова, которая была координатором штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико. Другие участники покинули Белоруссию.