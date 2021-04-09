В белорусской оппозиции усомнились в способности Европы защищать права человека

Бывший дипломат, экс-министр культуры и член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Павел Латушко усомнился в способности Евросоюза защищать права человека из-за событий в Белоруссии. Об этом он рассказал в интервью изданию Tut.by.

По его словам, эта проблема является более масштабной, чем даже будущее республики. Политик уверен, что из-за событий после президентских выборов был создан опасный прецедент, когда «своим бездействием Европа дала карт-бланш на диктатуру». «Как это объяснить матери пятерых детей, сидящей в СИЗО на "Володарке", которой выламывали руки, прижимали голову к земле и пытали? Тем, кто страдает от хлорки, которой заливают камеры?» — сказал Латушко.

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Он добавил, что сейчас Брюссель «проходит тест» в глазах европейцев на способность «прекратить самые массовые репрессии в Европе за последние 40 лет». Оппозиционер при этом пояснил, что речь не идет о прямом вмешательстве или попытке свергнуть режим, а способности склонить официальный Минск к переговорам и освободить политических заключенных.

Накануне, 8 апреля, Латушко объявил о намерении создать новую политическую партию в Белоруссии. Он выразил уверенность, что после смены власти в стране неизбежно образуется «политический вакуум». Политик пообещал вскоре представить платформу для объединения своих единомышленников, которая в дальнейшем будет преобразована в партию.

В Белоруссии более полугода продолжаются протесты из-за президентских выборов 9 августа 2020 года. Протестующие требуют отставки руководства страны, проведения новых и честных президентских выборов, наказания виновных в насилии над демонстрантами. Акции несогласных с итогами жестко подавляются правоохранительными органами. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказывали о пытках и избиении в изоляторе. Четыре человека погибли в столкновениях с силовиками.