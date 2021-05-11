Члену президиума белорусского КС оппозиции предъявили окончательное обвинение

Члену президиума белорусского Координационного совета (КС) оппозиции Максиму Знаку предъявили окончательное обвинение. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Лаевский, пишет «Интерфакс — Запад».

Обвинение было предъявлено 5 мая. «По инкриминируемым статьям оно не отличается от того обвинения, которое обжаловано нами в марте, есть некоторые отличия по тексту», — отметил Лаевский.

7 мая адвокатам Знака сообщили об окончании предварительного расследования. «Это значит, что орган следствия считает все следственные действия выполненными и намерен передать дело прокурору для направления в суд», — пояснил Лаевский.

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В феврале стало известно, что Максима Знака обвинили в создании экстремистской группировки и заговоре с целью захватить власть. Против него возбудили три уголовных дела, до этого он был обвинен в призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности.

Знак был задержан в сентябре 2020 года. В знак протеста против предъявленных обвинений он держал голодовку более недели. Вместе с ним по делу о призывах к захвату власти проходят член КС оппозиции Мария Колесникова и ее адвокат Илья Салей.

Массовые протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, победил баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко. Первые акции жестко разгонялись. Известно о нескольких погибших протестующих. Ряд оппозиционных политиков и активистов были арестованы или бежали из страны. Лукашенко утверждал, что за протестами стоят иностранные государства.



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