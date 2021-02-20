Адвоката Колесниковой оставили под домашним арестом

Адвокат одного из лидеров белорусской оппозиции Марии Колесниковой, юрист штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико Илья Салей оставлен по домашним арестом до 16 апреля. Об этом сообщает «Интерфакс — Запад».
Срок ареста истекал 16 февраля, но его продлили на два месяца.
Салей был задержан 9 сентября в рамках уголовного дела по статье «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности».
По данному делу также были арестованы члены президиума Координационного совета оппозиции Колесникова и Максим Знак, а бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская позже объявлена в розыск.
В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. ЦИК объявил, что баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, Тихановская — 10 процентов. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжаются более полугода.