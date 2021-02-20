Адвоката Колесниковой оставили под домашним арестом

Адвокат одного из лидеров белорусской оппозиции Марии Колесниковой, юрист штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико Илья Салей оставлен по домашним арестом до 16 апреля. Об этом сообщает «Интерфакс — Запад».

Срок ареста истекал 16 февраля, но его продлили на два месяца.

Материалы по теме Хронический протест Белорусская оппозиция почти полгода выходит на улицы. Как изменилась страна за это время? Так не победим Белорусская оппозиция представила план борьбы с Лукашенко. Почему он обречен на неудачу?

Салей был задержан 9 сентября в рамках уголовного дела по статье «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности».

По данному делу также были арестованы члены президиума Координационного совета оппозиции Колесникова и Максим Знак, а бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская позже объявлена в розыск.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. ЦИК объявил, что баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, Тихановская — 10 процентов. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжаются более полугода.