В Белоруссии адвокату Колесниковой пригрозили лишением права на работу

Адвокату Людмиле Казак, которая более 20 лет была защитником по политическим делам в Белоруссии, пригрозили лишением права на работу. Об этом сообщает Tut.by.

В июле 2020-го она заключила договор с одним из лидеров белорусской оппозиции Марией Колесниковой.

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«Я действовала исключительно в рамках уголовного дела, принципиально выполняла свои обязанности. Но, к сожалению, 24 сентября меня "задержали", хотя назвать эти действия задержанием довольно сложно. Происходившие события как две капли воды напоминали то, что произошло с Марией за две недели до того, когда ее пытались выдворить из Беларуси. Так что это убедило меня в том, что эти события взаимосвязаны», — сказала она.

Казак добавила, что решение о прекращении действия лицензии Квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности примет в пятницу, 19 февраля.

«В ее состав, согласно Положению, входят и адвокаты, но они представлены в меньшинстве, а решение принимается простым большинством. То есть даже если все адвокаты будут горой стоять за коллегу, им не удастся повлиять на итоговое решение, которое может вступить в силу в тот же день. Конечно, я буду его обжаловать. Но моим коллегам, которые уже прошли этот путь, не удалось ничего изменить», — заявила она.

2 февраля сообщалось, что Следственный комитет Белоруссии решил не рассматривать заявление Колесниковой о ее похищении, а передал его в Министерство внутренних дел. Ведомство отказало в возбуждении уголовного дела.

В декабре 2020 года Генеральная прокуратура Белоруссии завела уголовное дело против Колесниковой и других оппозиционеров по статье о создании экстремистского формирования.

В начале сентября неизвестные посадили Колесникову в микроавтобус в центре Минска и увезли. На следующий день власти объявили, что она пыталась бежать на Украину, но была задержана. Колесникова заявила, что силовики угрожали вывезти ее из Белоруссии «по частям», и ей пришлось порвать паспорт, чтобы остаться на родине.