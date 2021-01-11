Колесникову «романтично» этапировали на ночном поезде в минское СИЗО

Одного из лидеров белорусской оппозиции и члена президиума Координационного совета Марию Колесникову этапировали из Жодино в минское СИЗО на улице Володарского. Об этом сообщает Telegram-канал бывшего кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико.
Около 02:00 ночи 8 января Колесникову разбудили, показали ей постановление на перевод и этапировали ее в Минск. По ее словам, это была «романтическая поездка на ночном поезде».
Причина перевода уточняется, сообщает Tut.by. «До суда нам точно еще очень далеко. Неизвестно, когда конец следствия. Поэтому дело точно не в этом. Марии причину перевода тоже не назвали. Надеюсь завтра узнать у следователя — запланированы ли следственные действия», — сказала адвокат Людмила Казак.
21 декабря Генеральная прокуратура Белоруссии завела уголовное дело против Колесниковой и других оппозиционеров по статье о создании экстремистского формирования.
В начале сентября Колесникову неизвестные посадили в микроавтобус в центре Минска и увезли. На следующий день власти объявили, что она пыталась бежать на Украину, но была задержана. Колесникова заявила, что силовики угрожали вывезти ее из Белоруссии «по частям» и ей пришлось порвать паспорт, чтобы остаться на родине.