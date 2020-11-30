Лидер белорусской оппозиции рассказала о жизни в СИЗО

Лидер белорусской оппозиции Мария Колесникова с помощью посредников рассказала журналистам о жизни в СИЗО. Об этом пишет портал TUT.by.

Она считает, что условия ее содержания относительно неплохие по сравнению с тем, что происходит в печально известном издевательствами над заключенными изоляторе временного содержания на улице Окрестина. «Условия, судя по всему, как в обычной, постсоветской тюрьме. Персонал и администрация абсолютно корректны и вежливы», — говорит оппозиционер.

Материалы по теме Борьба на истощение Лукашенко впервые назвал протестующих рабочих террористами. Чего он добивается? «Она женщина смелая» Лукашенко решил выгнать из страны лидера протестов Колесникову и проиграл. Чем закончится их борьба?

Колесникову держат в шестиместной камере вместе с еще двумя арестантами, раз в день на час их выводят на прогулку, раз в неделю они могут принять душ. В камере разрешается курить, что для некурящей Марии является проблемой, кроме того, администрация игнорирует ее просьбы о встрече с врачом. «Постоянно проблема с письмами, то доходят, то потом их нет две недели, и часть писем не пропускают», — говорит она.

Однако в целом Колесникова воспринимает происходящее как новый опыт. Свободное время она посвящает чтению, перечитала «Колымские рассказы» Варлама Шаламова и открыла для себя «21 урок для XXI века» израильского профессора, военного историка-медиевиста Юваля Ноя Харари.

Ранее лидер оппозиции Белоруссии рассказала, что за 80 дней, пока она содержится в СИЗО, с ней не провели ни одного следственного мероприятия ни по предъявленным ей обвинениям, ни по заявлениям ее защитников, которые добиваются возбуждения уголовного дела о ее похищении и угрозах следователей «переломать ей пальцы».

16 ноября суд продлил содержание Колесниковой под стражей до 8 января. Ей предъявлено обвинение по части 3 статьи 361 УК Белоруссии («Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности»). Колесникова была задержана 8 сентября, спустя сутки после того, как неизвестные похитили ее в центре Минска. По версии белорусских властей, лидер оппозиции вместе с двумя соратниками пыталась бежать на Украину. Сама Колесникова, а также украинская сторона опровергли эти слова: в Киеве настаивают, что оппозиционерку пытались насильно депортировать, но она порвала паспорт, чтобы остаться в стране.