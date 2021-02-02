МВД Белоруссии отказалось возбуждать уголовное дело о похищении Колесниковой

Следственный комитет Белоруссии решил не рассматривать заявление оппозиционерки Марии Колесниковой о ее похищении, а передал его в Министерство внутренних дел. Ведомство отказало в возбуждении уголовного дела, сообщает Tut.by.

«Внимание! Решение возбуждать или не возбуждать уголовное дело принимает "министерство", чьи замминистры самолично организовали и совершили эти преступления. 27 января я получила отказ в возбуждении уголовного дела. Удивлена ли я? О, нет!» — сказала Колесникова.

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Она добавила, что ей угрожали СИЗО и тюрьмами, унизительными досмотрами, подорванным здоровьем и забвением в том случае, если она откажется покидать территорию Белоруссии.

Колесникова заявила, что будет дальше обращаться в Генеральную прокуратуру Белоруссии и в суд. «А вы можете еще хоть 10 дел на меня завести. Вас это уже не спасет. Вы это сделали — вы это знаете, я знаю, ваши министры знают, глава государства знает, коллеги и соучастники знают, свидетели (а их немало), ваши дети знают, жены, ваши родители, друзья и близкие», — добавила Колесникова.

21 декабря Генеральная прокуратура Белоруссии завела уголовное дело против Колесниковой и других оппозиционеров по статье о создании экстремистского формирования.

В начале сентября неизвестные посадили Колесникову в микроавтобус в центре Минска и увезли. На следующий день власти объявили, что она пыталась бежать на Украину, но была задержана. Колесникова заявила, что силовики угрожали вывезти ее из Белоруссии «по частям» и ей пришлось порвать паспорт, чтобы остаться на родине.

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