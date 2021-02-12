Белорусского оппозиционера Знака обвинили в экстремизме

Члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Максима Знака обвинили в создании экстремистской группировки и заговоре с целью захватить власть. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Лаевский в своем Telegram-канале.

По словам защитника, всего против Знака возбуждено три уголовных дела, до этого он был обвинен в призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности. «Никаких законных оснований ни для одного из обвинений нет», — подчеркнул Лаевский. Он добавил, что активист был осужден исключительно за свою профессиональную деятельность, и пообещал бороться за его судьбу в дальнейшем.

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Максим Знак был задержан белорусскими силовиками 9 сентября 2020 года. В знак протеста против предъявленных обвинений он объявил голодовку и держал ее более недели. Вместе с ним по делу о призывах к захвату власти проходят член КС оппозиции Мария Колесникова, а также ее адвокат Илья Салей.

В Белоруссии седьмой месяц продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года. Акции жестко подавляются милицией и ОМОН. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Четыре человека были убиты в столкновениях с силовиками, десятки — приговорены к тюремному заключению.