Тихановская предложила создать международный трибунал для Лукашенко

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, выступая перед чешским Сенатом, предложила создать международный трибунал для расследования предполагаемых преступлений президента Александра Лукашенко и его окружения. Об этом пишет Deutsche Welle.

Политик сравнила поведение властей страны по отношению к гражданам с «террором, которого наша страна не видела со времен Сталина» и подчеркнула, что лишь международными усилиями можно прекратить это. «Я призываю к прекращению инвестиций и кредитов белорусским государственным компаниям и банкам, которые, по сути, являются источником дохода диктаторского режима», — сказала Тихановская.

При этом она подчеркнула, что акции протеста в стране не закончились, и, несмотря на снижение их численности зимой, продолжаются уже более 300 дней. «Но не было и дня без арестов и насилия со стороны режима — десятки тысяч прошли через тюрьмы», — добавила оппозиционер.

Ранее лидер белорусской оппозиции рассказала, что Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель пообещал ей ввести новые санкции против Минска из-за инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair. Она пояснила, оппозиционные структуры сами настояли на новых ограничениях, но отметила, что конечной целью борьбы с Лукашенко должны стать «справедливые выборы и демократические реформы».

В Белоруссии больше полугода продолжались массовые протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года. Поводом для них стали обвинения в фальсификациях при проведении голосования. Акции жестко подавлялись милицией и ОМОН. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Эпизодические локальные протесты происходят в стране до сих пор.