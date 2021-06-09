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Захарова оценила призыв Тихановской ввести санкции против предприятий Белоруссии

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Мария Захарова
Мария Захарова
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова оценила призыв лидера оппозиции Белоруссии Светланы Тихановской ввести санкции против предприятий страны. Действия бывшего кандидата в президенты Захарова в своем Telegram-канале назвала подлостью.

Она подчеркнула, что на производстве работают люди, которые годами и десятилетиями создают внутренний продукт. Дипломат возмутилась тем, что Тихановская хочет «прицельно бить по своим же гражданам».

«Или американские санкции против белорусских предприятий уже готовы, и нужен был тот, кто от имени и по поручению озвучит "многочисленные просьбы трудящихся о повышении цен на основные товары"? Подлость невиданная», — отреагировала Захарова.

9 июня Тихановская выступила в Конгрессе США и призвала ввести рестрикции против основных предприятий страны, в том числе «Беларуськалия» и Мозырского нефтеперерабатывающего завода. Такие шаги, по мнению экс-кандидата в президенты, могут стать толчком для передачи власти в Белоруссии.

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