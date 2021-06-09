Захарова оценила призыв Тихановской ввести санкции против предприятий Белоруссии

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова оценила призыв лидера оппозиции Белоруссии Светланы Тихановской ввести санкции против предприятий страны. Действия бывшего кандидата в президенты Захарова в своем Telegram-канале назвала подлостью.

Она подчеркнула, что на производстве работают люди, которые годами и десятилетиями создают внутренний продукт. Дипломат возмутилась тем, что Тихановская хочет «прицельно бить по своим же гражданам».

«Или американские санкции против белорусских предприятий уже готовы, и нужен был тот, кто от имени и по поручению озвучит "многочисленные просьбы трудящихся о повышении цен на основные товары"? Подлость невиданная», — отреагировала Захарова.

9 июня Тихановская выступила в Конгрессе США и призвала ввести рестрикции против основных предприятий страны, в том числе «Беларуськалия» и Мозырского нефтеперерабатывающего завода. Такие шаги, по мнению экс-кандидата в президенты, могут стать толчком для передачи власти в Белоруссии.