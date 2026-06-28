Назван способ защитить смартфон в жару

Голицына: Для защиты смартфона в жару нужно использовать его в тени

Руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына в беседе с РИА Новости рассказала, как уберечь смартфон от перегрева в жаркую погоду.

Специалист порекомендовала избегать длительного пребывания устройства под прямыми солнечными лучами, не оставлять его в автомобиле, пользоваться гаджетом в тени и по возможности не выполнять ресурсоемкие задачи на открытом воздухе. Если корпус сильно нагрелся, стоит временно снять плотный чехол, который мешает естественному охлаждению.

В случае перегрева эксперт предупредила: нельзя резко охлаждать телефон в холодильнике или холодной воде — перепад температур может вызвать конденсацию влаги и повредить электронику. Безопаснее отключить устройство от зарядки, поместить в прохладное затененное место и дать ему остыть естественным образом.

Голицына подчеркнула, что высокая температура не делает использование смартфона опасным, но требует более бережного отношения. Соблюдение простых правил поможет сохранить производительность и продлить срок службы аккумулятора даже в зной.

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