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04:07, 28 июня 2026Интернет и СМИ

Школьница из Франции оценила праздник «Алые паруса»

Школьница из Франции посетила «Алые паруса» и захотела привезти на праздник друзей
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Участница международного проекта «Поезд памяти», школьница из Парижа Майя Бланш, 27 июня в эфире «Пятого канала» поделилась впечатлениями от праздника выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.

По ее словам, эмоции от этого события невозможно передать словами — их нужно пережить лично.

«Хочется привезти друзей сюда. Такое впечатление нельзя перенести. Считаю, что нужно смотреть собственными глазами», — отметила девушка.

Она призналась, что мечтала попасть на «Алые паруса» задолго до поездки. О существовании праздника Майя узнала от своей бабушки, которая живет в Санкт-Петербурге и старается не пропускать это ежегодное мероприятие. Именно ее рассказы вдохновили школьницу на то, чтобы однажды увидеть все своими глазами.

Ранее американский журналист Тофериус Максимус Крейн, побывавший 27 июня на празднике выпускников «Алые паруса — 2026» в Санкт-Петербурге, поделился своими впечатлениями.

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