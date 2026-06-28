Сборная Узбекистана вылетела из ЧМ-2026

Узбекистан вылетел из ЧМ-2026, матч третьего тура группы К завершился победой ДР Конго

Сборная Узбекистана завершила свое участие в чемпионате мира по футболу 2026, проиграв в третьем туре группы К национальной команде ДР Конго. Матч проходил на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США) и закончился со счетом 3:1.

Счет в этой встрече открыл Эльдор Шомуродов, забив африканцам на 10-й минуте, но потом удача покинула команду.

Во втором тайме футболисты Конго сравняли счет, голом отличился Йоан Висса на 68-й минуте. Спустя еще десять минут в ворота соперника забил африканец Фистон Майеле, а в дополнительное время Йоан Висса оформил еще один гол.

За игру желтые карточки получили трое футболистов ДР Конго и еще двое игроков Узбекистана.

Благодаря этой победе африканская команда занимает третью строчку в группе К, а сборная Узбекистана заканчивает турнир на последнем месте и отправляется домой.

Ранее на стадионе «Хард Рок» в Майами завершился матч третьего тура группы К между Португалией и Колумбией, единственный гол в этой игре отменил VAR.