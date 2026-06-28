Единственный гол в матче между Колумбией и Португалией отменил VAR

Колумбия и Португалия сыграли вничью в матче ЧМ-2026, единственный гол отменил VAR

На стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США) завершился матч третьего тура группы К чемпионата мира по футболу 2026 между национальными командами Колумбии и Португалии. Сборные сыграли вничью, а единственный гол отменил VAR.

Мяч в ворота португальцев на 90+1 минуте от колумбийского защитника Давинсона Санчеса был отменен из-за офсайда. За остальное игровое время никто не сумел забить гол. Матч закончился со счетом 0:0.

Желтая карточка за игру была всего одна, ее получил игрок Колумбии Густаво Пуэрта.

Главным арбитром встречи выступил Алиреза Фагани из Австралии.

Ранее сборная Хорватии благодаря голу Николы Влашича одержала победу над Ганой, а Англия одержала уверенную победу над Панамой.